Шестопалова Ольга Васильевна
6.6
7

Шестопалова Ольга Васильевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Родильного дома №3
ул. Русская, 88
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
7 отзывов

