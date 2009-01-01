  1. Главная
Шестера Алексей Владимирович
Шестера Алексей Владимирович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 14 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2009 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Анестезиология и реаниматология", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Опыт работы

Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
