Шестакова Виктория Сергеевна

Владею инъекционными методиками:

-контурной пластики и объемными техниками коррекции верхней, средней, нижней третей лица, носа, шеи, декольте, кистей рук;

-техниками мезотерапии, биоревитализации, бланч терапии поверхностных морщин

-техниками Radiesse в различных разведениях по лицу и телу;

-методиками применения аутологичной плазмы;

-липолитиками по лицу и телу.

Аппаратными методиками:

- smas-лифтинга,

-Rf лифтинга- игольчатого, моно- и биполярного,

-CO2- фракционной абляционной шлифовки, -лазерным легким пилингом,

-фото и лазерным омоложением,

-эпиляцией.