  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Шестакова Виктория Сергеевна
Шестакова Виктория Сергеевна
10
25

Шестакова Виктория Сергеевна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 19 лет
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по косметологии, 0177040081080
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Посольство красоты
ул. Абрекская, 6
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
25 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи