Шестакова Виктория Сергеевна
Стаж 19 лет
Владею инъекционными методиками:
-контурной пластики и объемными техниками коррекции верхней, средней, нижней третей лица, носа, шеи, декольте, кистей рук;
-техниками мезотерапии, биоревитализации, бланч терапии поверхностных морщин
-техниками Radiesse в различных разведениях по лицу и телу;
-методиками применения аутологичной плазмы;
-липолитиками по лицу и телу.
Аппаратными методиками:
- smas-лифтинга,
-Rf лифтинга- игольчатого, моно- и биполярного,
-CO2- фракционной абляционной шлифовки, -лазерным легким пилингом,
-фото и лазерным омоложением,
-эпиляцией.
