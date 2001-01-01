  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Шестак Александр Викторович
Шестак Александр Викторович
6.6
2

Шестак Александр Викторович

Мануальный терапевт, Массажист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Содружество массажистов
ул. Черемуховая, 12А
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Массажист
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи