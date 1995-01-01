Врачи
Шерстобитова Ольга Валентиновна
6.0
0
Шерстобитова Ольга Валентиновна
Спортивный врач
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Медико-профилактический факультет, 1995 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Спортивный врач
По запросу
