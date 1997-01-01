Шергин Геннадий Альфредович
Стаж 28 лет
Проводит рентгенэндоваскулярную диагностику и лечение.
Область основных профессиональных интересов:
- Проверка установленных ранее электрокардиостимуляторов отечественного и импортного производства.
- Консультация и отбор пациентов, страдающих брадиаритмиями, на проведение имплантации электрокардиостимуляторов.
- Отбор больных с показаниями к имплантации электрокардиостимуляторов, в том числе автоматических кардиовертеров-дефибрилляторов, устройств кардиоресинхронизирующей терапии при хронической сердечной недостаточности.
- Консультации пациентов, страдающих тахиаритмиями (фибрилляция/трепетание предсердий, желудочковая и предсердная экстрасистолия/тахикардия, аномалии развития проводящей системы сердца) для подбора, коррекции медикаментозной терапии и отбора пациентов на оперативное лечение (радиочастотная аблация).
