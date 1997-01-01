Шергин Геннадий Альфредович

Проводит рентгенэндоваскулярную диагностику и лечение.



Область основных профессиональных интересов:

- Проверка установленных ранее электрокардиостимуляторов отечественного и импортного производства.

- Консультация и отбор пациентов, страдающих брадиаритмиями, на проведение имплантации электрокардиостимуляторов.

- Отбор больных с показаниями к имплантации электрокардиостимуляторов, в том числе автоматических кардиовертеров-дефибрилляторов, устройств кардиоресинхронизирующей терапии при хронической сердечной недостаточности.

- Консультации пациентов, страдающих тахиаритмиями (фибрилляция/трепетание предсердий, желудочковая и предсердная экстрасистолия/тахикардия, аномалии развития проводящей системы сердца) для подбора, коррекции медикаментозной терапии и отбора пациентов на оперативное лечение (радиочастотная аблация).