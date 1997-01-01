  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Шергин Геннадий Альфредович
Шергин Геннадий Альфредович
8.3
8

Шергин Геннадий Альфредович

Кардиолог, Рентгенэндоваскулярный хирург
Стаж 28 лет
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет, 1994 г. окончания
  • ВГМУ, Кафедра внутренних болезней №1, Приморская Краевая клиническая больница №1, клиническая ординатура по терапии, 1994 – 1996 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Участие в Российско-Американских образовательных программах по скорой и неотложной помощи
  • Работа в международных программах обмена врачей некоммерческого Фонда Медицинской Помощи (MRF), США, Калифорния
  • Медицинские стажировки в клиниках США, Австрии, Ю. Кореи, КНР
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач СМП, Владивостокская станция скорой и медицинской помощи, 1994 -1996 гг.
  • Врач-методист, Центр медицины катастроф и неотложных состояний, Владивосток, 1996 - 1997 гг.
  • Заведующий приёмным отделением, Приморская краевая клиническая больница №1, Владивосток, 1997 - 2005 гг.
Еще 1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Доступна онлайн запись
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
Рентгенэндоваскулярный хирург
По запросу
8 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи