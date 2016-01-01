  1. Главная
5.6
3

Шепотайлова Валерия Дмитриевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 9 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • 2016г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (лечебное дело). Базовое образование
  • 2016г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (офтальмология). Интернатура
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №3
ул. Луговая, 55
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
3 отзыва

