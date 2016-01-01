Врачи
Шепотайлова Валерия Дмитриевна
5.6
3
Шепотайлова Валерия Дмитриевна
Окулист (офтальмолог)
Стаж 9 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
2016г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (лечебное дело). Базовое образование
2016г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (офтальмология). Интернатура
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №3
ул. Луговая, 55
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
3 отзыва
