  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Шепко Наталья Викторовна
Шепко Наталья Викторовна
6.1
4

Шепко Наталья Викторовна

Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 28 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Хабаровский государственный медицинский институт, Стоматологический факультет, 1994 г. окончания
  • Профессиональная перподготовка по специальности "Стоматология детская", ВГМУ, 2003 г.
  • Профессиональная перподготовка по специальности "Ортодонтия", ВГМУ, 2007 г.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • СЦ "Ортодонтия", Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения, г. Хабаровск, 2003 г.
  • СЦ "Стоматология детская", ВГМУ, 2008 г.
  • СЦ "Ортодонтия", Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения, г. Хабаровск, 2012 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Блеск
пр-т Народный, 19
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
1000 р
Стоматолог
1000 р
Первичный приём детей
Стоматолог-ортодонт
1000 р
Стоматолог
1000 р
Сона Плюс
ул. Пионерская, 1
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Консультация детей
Стоматолог-ортодонт
По запросу
4 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи