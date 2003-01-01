Врачи
Шепко Наталья Викторовна
6.1
4
Шепко Наталья Викторовна
Стоматолог
,
Стоматолог-ортодонт
Стаж 28 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
Хабаровский государственный медицинский институт, Стоматологический факультет, 1994 г. окончания
Профессиональная перподготовка по специальности "Стоматология детская", ВГМУ, 2003 г.
Профессиональная перподготовка по специальности "Ортодонтия", ВГМУ, 2007 г.
Сертификат специалиста 1177181066253 АНО "Гуманитарно-технический институт" г. Москва специальность "Ортодонтия" 15 декабря 2020
Курсы повышения квалификации
СЦ "Ортодонтия", Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения, г. Хабаровск, 2003 г.
СЦ "Стоматология детская", ВГМУ, 2008 г.
СЦ "Ортодонтия", Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения, г. Хабаровск, 2012 г.
Курс "Избирательное пришлифовывание и юстировка окклюзии", Александр Будовский, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Блеск
пр-т Народный, 19
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
1000 р
Стоматолог
1000 р
Первичный приём детей
Стоматолог-ортодонт
1000 р
Стоматолог
1000 р
Сона Плюс
ул. Пионерская, 1
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Консультация детей
Стоматолог-ортодонт
По запросу
