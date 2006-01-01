  1. Главная
Шепета Екатерина Ивановна
6.3
1

Невролог (невропатолог)
Стаж 19 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2006 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Неврология", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
1 отзыв

