  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Шендель Наталия Викторовна
Шендель Наталия Викторовна
5.4
2

Шендель Наталия Викторовна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Педиатрия", 2009 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №2
ул. Сахалинская, 58
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи