Шенцов Андрей Александрович
6.0
0
Шенцов Андрей Александрович
Невролог (невропатолог)
Стаж 29 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Госпиталь для ветеранов войн
ул. Новожилова, 19
