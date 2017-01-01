Шемберко Михаил Сергеевич
Стаж 8 лет
Консультация пациентов с ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, сердечной недостаточностью, фибрилляцией предсердий, наджелудочковыми и желудочковыми нарушениями ритма, дислипидемиями беременных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и т.д.
Наблюдение, диагностика и консультация пациентов после перенесённых сердечно-сосудистых событий ( инфаркт миокарда, состояние ТЛБАП со стентированием коронарных артерий, состояние после коронарного шунтирования)
Оформление документов на высокотехнологичную медицинскую помощь.
Ведение пациентов с пороками сердца и после протезирования клапанов
