Шемберко Михаил Сергеевич

Консультация пациентов с ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, сердечной недостаточностью, фибрилляцией предсердий, наджелудочковыми и желудочковыми нарушениями ритма, дислипидемиями беременных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и т.д.

Наблюдение, диагностика и консультация пациентов после перенесённых сердечно-сосудистых событий ( инфаркт миокарда, состояние ТЛБАП со стентированием коронарных артерий, состояние после коронарного шунтирования)

Оформление документов на высокотехнологичную медицинскую помощь.

Ведение пациентов с пороками сердца и после протезирования клапанов