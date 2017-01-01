  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Шемберко Михаил Сергеевич
Шемберко Михаил Сергеевич
6.0
0

Шемберко Михаил Сергеевич

Кардиолог
Стаж 8 лет
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, лечебное дело, 2017 г.
  • ТГМУ, ординатура, 2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи