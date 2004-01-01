  1. Главная
Шелак Мария Александровна
10
28

Шелак Мария Александровна

Акушер-гинеколог
Стаж 21 год
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 2004 г.
  • ВГМУ клиническая интернатура, «Акушерство и гинекология», 2005 г.
Курсы повышения квалификации
  • ГБОУ ВПО ТГМУ, ПК по программе ОУ «Избранные вопросы акушерства и гинекологии», 2015 г
  • ФГБОУ ВО ТГМУ, ПК «Профпатология у рабочих вредных профессий», 2018 г.
  • ВГМУ, ТУ «Гистероскопия в гинекологии», 2009 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях
  • Принимает активное участие в работе общества акушеров-гинекологов
Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
28 отзывов

