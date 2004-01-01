Шелак Мария Александровна
Стаж 21 год
Диагностика и лечение широкого спектра гинекологических заболеваний, в том числе первичного и вторичного бесплодия, гинекологической эндокринологии, патологии шейки матки, воспалительных заболеваниях и ЗППП. Подбор контрацепции и заместительной гормональной терапии. Планирование и ведение беременности на амбулаторном этапе, подготовка к родам. Видеокольпоскопия
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
