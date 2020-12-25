  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Шекунова Татьяна Евгеньевна
Шекунова Татьяна Евгеньевна
6.3
1

Шекунова Татьяна Евгеньевна

Стоматолог-гигиенист
Стаж 21 год
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • 1993 г. – Владивостокское Базовое Медицинское Училище, специальность «Стоматология терапевтическая». Квалификация: зубной врач
  • 2015 г. – КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения», повышение квалификации, специальность «Стоматология»
  • 2015 г. – ЧОУ ДПО «Академия делового образования», повышение квалификации, специальность «Стоматология»
Еще 1
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Постоянная участница российских и международных мероприятий по своей специальности
Опыт работы
  • «Профессорская клиника Едранова», стоматолог-гигиенист
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Профессорская клиника Едранова
пр-т Океанский, 48А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-гигиенист
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи