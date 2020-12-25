Шекунова Татьяна Евгеньевна
Стаж 21 год
Производит профессиональную гигиену полости рта, лечение десневого края, лечение и обработку зубов и имплантов аппаратом "Вектор", отбеливание зубов системой "Zoom – 3". Осуществляет профилактику кариеса, фторирование. Дает индивидуальные рекомендации по уходу за полостью рта.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
пр-т Океанский, 48А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-гигиенист
По запросу
Загрузка комментариев...