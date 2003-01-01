  1. Главная
Шекунова Ольга Ивановна
8.9
5

Терапевт, Зав. отделением
Стаж 16 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2003 г. окончания
  • Клиническая интернатура на базе ГКБ №1, кафедра терапии ФПК, 2004 г.
  • Клиническая ординатура на базе ГКБ №1, кафедра терапии ФПК, 2006 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия"
  • Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье"
  • Сертификат "Функциональная диагностика"
Опыт работы
  • Врач терапевт, медицинский центр "ДиаМед"
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
5 отзывов

