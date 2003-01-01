Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Шекунова Ольга Ивановна
8.9
5
Шекунова Ольга Ивановна
Терапевт
,
Зав. отделением
Стаж 16 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2003 г. окончания
Клиническая интернатура на базе ГКБ №1, кафедра терапии ФПК, 2004 г.
Клиническая ординатура на базе ГКБ №1, кафедра терапии ФПК, 2006 г.
Очная аспирантура по внутренним болезням, ВГМУ, 2007-2010 гг.
ВГМУ, дополнительное высшее образование, преподаватель высшей школы, 2010-2011 гг.
ВГМУ, Профессиональная переподготовка "Общественное здоровье и здравоохранение", 2010 г.
Еще 3
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия"
Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье"
Сертификат "Функциональная диагностика"
Тематическое усовершенствование "Профпатология у рабочих предприятий и основных отраслей промышленности", ВГМУ, 2010 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач терапевт, медицинский центр "ДиаМед"
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
5 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Давыдова
Наталья Александровна
Педиатр
,
Зав. отделением
7.4
5
Записаться
Бажутина
Елена Анатольевна
Гастроэнтеролог
,
Терапевт
,
Эндокринолог
6.9
3
Записаться
Гридасова
Наталья Александровна
Гастроэнтеролог
,
Терапевт
7.2
4
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...