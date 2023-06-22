  1. Главная
Шатрова Екатерина Владимировна
6.0
0

Шатрова Екатерина Владимировна

Психиатр
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ФГБОУВО "ТГМУ" МЗ РФ город Владивосток диплом специалиста от 30.06.2023 года присвоена квалификация врач
  • ФГБОУВО "ТГМУ" МЗ РФ город Владивосток диплом об окончании ординатуры от 22.06.2023 года присвоена квалификация врач-психиатр
  • Сертификат специалиста от 07.07.2023 года допущен к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности по специальности психиатрия.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Психиатр
По запросу
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Шепеткова, 14
