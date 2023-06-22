Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Шатрова Екатерина Владимировна
6.0
0
Шатрова Екатерина Владимировна
Психиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ФГБОУВО "ТГМУ" МЗ РФ город Владивосток диплом специалиста от 30.06.2023 года присвоена квалификация врач
ФГБОУВО "ТГМУ" МЗ РФ город Владивосток диплом об окончании ординатуры от 22.06.2023 года присвоена квалификация врач-психиатр
Сертификат специалиста от 07.07.2023 года допущен к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности по специальности психиатрия.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Психиатр
По запросу
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Шепеткова, 14
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Баша
Надежда Викторовна
Психиатр
,
Психотерапевт
6.0
0
Записаться
Туриченко
Владимир Васильевич
Психиатр
6.0
0
Записаться
Таранкова
Наталья Евгеньевна
Психиатр
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...