Шатоба Елена Валерьевна
Шатоба Елена Валерьевна

Хирург
Стаж не указан
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет, по специальности «Педиатрия» в 2002г.
  • 2003-2004 гг - клиническая интернатура по специальности «Детская хирургия»
  • 2020 г - ПК «Детская хирургия» Стаж работы с 2004 г.
Опыт работы
  • Основное место - КДКБ №1 зав. отд. хирургии
Адреса и стоимость приёма
Цветы Жизни
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
