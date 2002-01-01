Врачи
Шатоба Елена Валерьевна
6.0
0
Хирург
Стаж не указан
Принимает детей
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский университет, по специальности «Педиатрия» в 2002г.
2003-2004 гг - клиническая интернатура по специальности «Детская хирургия»
2020 г - ПК «Детская хирургия» Стаж работы с 2004 г.
Курсы повышения квалификации
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Основное место - КДКБ №1 зав. отд. хирургии
Адреса и стоимость приёма
Цветы Жизни
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
