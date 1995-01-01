  1. Главная
Шастун Юлия Аркадьевна
6.3
1

Шастун Юлия Аркадьевна

Кардиолог
Стаж 27 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 1995 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Детская кардиология", 2014 г.
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Кардиолог
По запросу
Алёнка
ул. Маковского, 7Б
Первичный приём детей
Кардиолог
По запросу
1 отзыв

