Шастун Юлия Аркадьевна
6.3
1
Шастун Юлия Аркадьевна
Кардиолог
Стаж 27 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 1995 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Детская кардиология", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Кардиолог
По запросу
Алёнка
ул. Маковского, 7Б
Первичный приём детей
Кардиолог
По запросу
