  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Шастун Олеся Александровна
Шастун Олеся Александровна
6.3
1

Шастун Олеся Александровна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, "Лечебное дело"
  • Ординатура по специальности "Анестезиология и реаниматология", ТГМУ
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Участник 53-го Всероссийского образовательного форума «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии", 2016 г.
  • Участник образовательной программы Российского Сепсис-Форума совместно с МАКМАХ «Современные технологии диагностики, лечения и профилактики в интенсивной терапии", 2016 г.
  • Участник Национального образовательного проекта "Школа главного специалиста по детской анестезиологии-реаниматологии", 2017 г.
Еще 3
Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи