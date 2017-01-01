Шастун Олеся Александровна

Ординатура по специальности "Анестезиология и реаниматология", ТГМУ
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Участник 53-го Всероссийского образовательного форума «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии", 2016 г.
Участник образовательной программы Российского Сепсис-Форума совместно с МАКМАХ «Современные технологии диагностики, лечения и профилактики в интенсивной терапии", 2016 г.
Участник Национального образовательного проекта "Школа главного специалиста по детской анестезиологии-реаниматологии", 2017 г.
Участник НПК "Лечение ТГВ и ТЭЛА у беременных, развивающихся вне тромбофилических состояний". Профилактика ВТЭО у женщин с нормальными и осложненными родами, в оперативной гинекологии, включая пациентов с доброкачественными и злокачественными новообразованиями, 2017 г.
Участник научно-практической конференции "Актуальные вопросы инфузионной терапии и гемостаза", 2017 г.
Участник «IX всероссийского междисциплинарного научно-практического конгресса с международным участием «Педиатрическая анестезиология и интенсивная терапия» V Михельсоновских чтений», 2017 г.
