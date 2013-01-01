  1. Главная
Шарапова Галина Юрьевна
5.9
4

Эндокринолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Эндокринология", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
По запросу
4 отзыва

