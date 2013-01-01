Врачи
Шарапова Галина Юрьевна
5.9
4
Шарапова Галина Юрьевна
Эндокринолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Эндокринология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
4 отзыва
