Шарапова Елена Олеговна
Стаж 35 лет
Принимает детей
Высококвалифицированный врач-физиотерапевт с многолетним опытом работы в области реабилитации и восстановительного лечения.
Составление программ и применение физиотерапевтических методов для лечения заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой, опорно-двигательной, суставной систем и кожи.
пр-т Народный, 11Б
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
1000 р
Первичный приём детей
Физиотерапевт
1000 р
