Шарапова Елена Олеговна
6.0
0

Шарапова Елена Олеговна

Физиотерапевт
Стаж 35 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Педиатрия. Владивостокский государственный медицинский институт, 1989 г.
  • Интернатура. Педиатрия в Детской больнице №1. Владивостокский государственный медицинский институт. Врач педиатр, 1993 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Биомеханика
Доступна онлайн запись
пр-т Народный, 11Б
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
1000 р
Первичный приём детей
Физиотерапевт
1000 р
