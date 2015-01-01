Врачи
Шарапенко Наталья Юрьевна
6.0
0
Шарапенко Наталья Юрьевна
УЗИ-специалист
,
Зав. отделением
Стаж 29 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1986 г. окончания
Интернатура по специальности Акушер-гинеколог, ВГМУ, 1988 г.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации "Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии", Российская медицинская академия последипломного образования Минздрава здравоохранения РФ, 1999 г.
Профессиональная переподготовка "Ультразвуковая диагностика", ТГМУ, 2015 г.
Cертификат "Ультразвуковая диагностика", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Родильного дома №3
ул. Русская, 88
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
Юнилаб
пр-т Океанский, 90
