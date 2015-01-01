  1. Главная
Шарапенко Наталья Юрьевна
Шарапенко Наталья Юрьевна

УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж 29 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1986 г. окончания
  • Интернатура по специальности Акушер-гинеколог, ВГМУ, 1988 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии", Российская медицинская академия последипломного образования Минздрава здравоохранения РФ, 1999 г.
  • Профессиональная переподготовка "Ультразвуковая диагностика", ТГМУ, 2015 г.
  • Cертификат "Ультразвуковая диагностика", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Родильного дома №3
ул. Русская, 88
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Юнилаб
пр-т Океанский, 90
