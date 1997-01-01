  1. Главная
Шарапатюк Светлана Анатольевна
6.4
5

Шарапатюк Светлана Анатольевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 22 года
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 1997 г. окончания
  • Клиническая интернатура по неврологии на базе кафедры нервных болезней, ВГМУ, 1997–1998 гг.
Курсы повышения квалификации
  • СЦ "Актуальные вопросы неврологии" на базе ВГМУ, 2003 г.
  • СЦ "Актуальные вопросы неврологии" на базе ВГМУ, 2008 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Детский невролог, медицинскоий центр "George", с 2011 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
5 отзывов

