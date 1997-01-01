Врачи
Шарапатюк Светлана Анатольевна
6.4
5
Шарапатюк Светлана Анатольевна
Невролог (невропатолог)
Стаж 22 года
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 1997 г. окончания
Клиническая интернатура по неврологии на базе кафедры нервных болезней, ВГМУ, 1997–1998 гг.
Курсы повышения квалификации
СЦ "Актуальные вопросы неврологии" на базе ВГМУ, 2003 г.
СЦ "Актуальные вопросы неврологии" на базе ВГМУ, 2008 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Детский невролог, медицинскоий центр "George", с 2011 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
Запись по телефону
