Шарафеева Татьяна Михайловна
6.3
1

Шарафеева Татьяна Михайловна

Рефлексотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Горьковский медицинский институт, Лечебный факульете, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Неврология", 2012 г.
  • Сертификат "Рефлексотерапия", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
1 отзыв

