Шарафеева Татьяна Михайловна
6.3
1
Шарафеева Татьяна Михайловна
Рефлексотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Горьковский медицинский институт, Лечебный факульете, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Неврология", 2012 г.
Сертификат "Рефлексотерапия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
1 отзыв
