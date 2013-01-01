  1. Главная
Шарабурова Ольга Игнатьевна
8.0
12

Шарабурова Ольга Игнатьевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • Томский медицинский институт, Лечебный факультет, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Акушерство и гинекология", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
12 отзывов

