Шаповалова Марина Григорьевна
5.7
1

Шаповалова Марина Григорьевна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", 2011 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Комсомольская, 7
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
