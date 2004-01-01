  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Шаповалов Вячеслав Валентинович
Шаповалов Вячеслав Валентинович
6.0
0

Шаповалов Вячеслав Валентинович

УЗИ-специалист
Стаж 20 лет
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, специальность «Лечебное дело», 2004 г.
  • Интернатура – ПКПЛБ, специальность «Патологическая анатомия», 2004 – 2005 гг.
Курсы повышения квалификации
  • ПП ГБОУ ВПО ТГМУ, специальность «Ультразвуковая диагностика», 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
ДиаМед
Доступна онлайн запись
ул. Луговая, 65
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи