Шаповалов Вячеслав Валентинович
6.0
0
Шаповалов Вячеслав Валентинович
УЗИ-специалист
Стаж 20 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, специальность «Лечебное дело», 2004 г.
Интернатура – ПКПЛБ, специальность «Патологическая анатомия», 2004 – 2005 гг.
Курсы повышения квалификации
ПП ГБОУ ВПО ТГМУ, специальность «Ультразвуковая диагностика», 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
ДиаМед
Доступна онлайн запись
ул. Луговая, 65
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
0 отзывов
Запись по телефону
