Шаповалов Алексей Сергеевич
6.1
2

Шаповалов Алексей Сергеевич

Хирург, Эндоскопист
Стаж 16 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ Диплом от 24. 06.2008г. «Лечебное дело»
  • Интернатура ВГМУ 2008-2009гг, «Хирургия», удостоверение от 21.05.2009 г
  • ТГМУ Диплом ПП от 09.02.2015г «Эндоскопия»
Курсы повышения квалификации
  • ГБОУ ВПО ТГМУ ТУ «Профпатология у рабочих предприятий особых отраслей промышленности» Свидетельство о ПК от 03.12.2012г. Удостоверение о ПК от 09.12 2017г.
  • ГБОУ ВПО ТГМУ Удостоверение о ПК и сертификат специалиста от 2014г « Актуальные вопросы хирургии»
  • ГБОУ ВПО ТГМУ Удостоверение о ПК и сертификат специалиста от 2019г. «Актуальные вопросы хирургии»
Участие в ассоциациях
  • Член Российского Общества Хирургов
Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Комсомольская, 7
Консультация взрослых
Хирург
По запросу
Эндоскопист
По запросу
2 отзыва

