Шаповалов Алексей Сергеевич
Стаж 16 лет
Направления работы:
• Эндоскопическая диагностика и лечение заболеваний желудочно- кишечного тракта.
• Эндоскопическая диагностика дыхательной системы, трахеобронхиального дерева.
• Диагностика и лечение заболеваний аноректальной зоны.
• Выявление онкологических заболеваний желудочно-кишечного на ранних стадиях.
• Выявление инфекции Helicobacter pylori.
• Оказание первичной специализированной медицинской помощи с применением эндоскопических методов диагностики в амбулаторных условиях.
