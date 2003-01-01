Врачи
Шаповал Асия Александровна
6.3
1
Шаповал Асия Александровна
Педиатр
,
Зав. отделением
Стаж 15 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебное дело, 2003 г. окончания
Диплом ПП по специальности "Педиатрия", 2010 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Педиатрия", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 6
1 отзыв
