Шаповал Асия Александровна
6.3
1

Педиатр, Зав. отделением
Стаж 15 лет
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 2003 г. окончания
  • Диплом ПП по специальности "Педиатрия", 2010 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Педиатрия", ТГМУ, 2014 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 6
1 отзыв

