Шапова Виктория Вячеславовна
6.2
3
Шапова Виктория Вячеславовна
Проктолог (колопроктолог)
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Новосибирский медицинский институт, Лечебный факультет, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Колопроктология", 2010 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
По запросу
