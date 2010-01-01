  1. Главная
Шапова Виктория Вячеславовна
6.2
3

Шапова Виктория Вячеславовна

Проктолог (колопроктолог)
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Новосибирский медицинский институт, Лечебный факультет, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Колопроктология", 2010 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
По запросу
