Шапкина Любовь Александровна
5.7
1

Шапкина Любовь Александровна

Эндокринолог
Стаж 43 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Принимает детей
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Доверие
ул. Кирова, 25Г
Первичный приём детей
Эндокринолог
По запросу
