Шапкина Любовь Александровна
Стаж 43 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Принимает детей
Профессор, главный детский эндокринолог Приморского края. Направления и консультации - тиредеология, все заболевания щитовидной железы, весь спектр эндокринологических заболеваний.
Имеет 2 личные награды Минздрава РФ, большое количество пройденных курсов усовершенствования и повышения квалификации.
Имеет 2 личные награды Минздрава РФ, большое количество пройденных курсов усовершенствования и повышения квалификации.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Кирова, 25Г
Первичный приём детей
Эндокринолог
По запросу
Загрузка комментариев...