Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Шапкина Анна Николаевна
6.7
2
Шапкина Анна Николаевна
Хирург
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Оказание помощи детям с хирургической патологией, в т.ч. видеоэндохирургическими методами
Читать полностью
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет
Курсы повышения квалификации
Стажировки по специальности в США, Великобритании, Австрии
Участие во всероссийских и в международных конференциях по детской хирургии в России, США, Японии, Корее, Австралии, Канаде, Италии, Индии, Мексике
Участие в ассоциациях
Член президиума Тихоокеанской ассоциации детских хирургов
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Доступна онлайн запись
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Белякова
Ольга Олеговна
Хирург
,
Уролог-андролог
10
22
Записаться
Григоренко
Ярослав Андреевич
Онколог
,
УЗИ-специалист
,
Флеболог
,
Хирург
,
Сосудистый хирург (ангиохирург)
10
19
Записаться
Васильев
Андрей Иванович
Хирург
,
Эндоскопист
7.8
6
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...