  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Шапкина Анна Николаевна
Шапкина Анна Николаевна
6.7
2

Шапкина Анна Николаевна

Хирург
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет
Курсы повышения квалификации
  • Стажировки по специальности в США, Великобритании, Австрии
  • Участие во всероссийских и в международных конференциях по детской хирургии в России, США, Японии, Корее, Австралии, Канаде, Италии, Индии, Мексике
Участие в ассоциациях
  • Член президиума Тихоокеанской ассоциации детских хирургов
Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Доступна онлайн запись
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи