Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Шамова Александра Алексеевна
7.1
4
Шамова Александра Алексеевна
Ревматолог
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
2008 - Тихоокеанский государственный медицинский университет (лечебное дело)
2009 - Тихоокеанский государственный медицинский университет (терапия)- интернатура
Курсы повышения квалификации
2014 - Тихоокеанский государственный медицинский университет (терапия)- повышение квалификации
2018 - Тихоокеанский государственный медицинский университет (ревматология), переподготовка
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клиника лечения боли
ул. Авроровская, 5
Первичный приём взрослых
Ревматолог
По запросу
4 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Бубенец
Екатерина Леонидовна
Ревматолог
,
Терапевт
6.6
1
Записаться
Галянт
Любовь Викторовна
Ревматолог
,
Терапевт
6.8
4
Записаться
Медведь
Елена Эдуардовна
Ревматолог
7.7
9
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...