Шамова Александра Алексеевна
Шамова Александра Алексеевна

Ревматолог
Стаж 17 лет
Информация о враче
Образование
  • 2008 - Тихоокеанский государственный медицинский университет (лечебное дело)
  • 2009 - Тихоокеанский государственный медицинский университет (терапия)- интернатура
Курсы повышения квалификации
  • 2014 - Тихоокеанский государственный медицинский университет (терапия)- повышение квалификации
  • 2018 - Тихоокеанский государственный медицинский университет (ревматология), переподготовка
Адреса и стоимость приёма
Клиника лечения боли
ул. Авроровская, 5
Первичный приём взрослых
Ревматолог
4 отзыва

