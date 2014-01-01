Врачи
Шамаханова Наталья Сергеевна
6.6
2
Шамаханова Наталья Сергеевна
Педиатр
Стаж 22 года
Принимает детей
Информация о враче
Образование
2014г. Амурская государственная медицинская академия (педиатрия). Базовое образование
2016г. Амурская государственная медицинская академия (педиатрия). Интернатура
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
ул. Фадеева, 14
Первичный приём детей
Педиатр
