  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Шамаханова Наталья Сергеевна
Шамаханова Наталья Сергеевна
6.6
2

Шамаханова Наталья Сергеевна

Педиатр
Стаж 22 года
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • 2014г. Амурская государственная медицинская академия (педиатрия). Базовое образование
  • 2016г. Амурская государственная медицинская академия (педиатрия). Интернатура
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
ул. Фадеева, 14
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи