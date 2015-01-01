Врачи
Шаломова Галина Михайловна
Шаломова Галина Михайловна
Медицинская сестра (брат)
Стаж 60 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
Курсы повышения квалификации
Курсы Красного Креста 2-г, 1966 г.
Общее усовершенствование "Сестринское дело в педиатрии", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Консультация детей
Медицинская сестра (брат)
