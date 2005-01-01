Шалаева Анна Константиновна

  1. Главная
6.3
3

Нефролог, Уролог-андролог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ по специальности «Лечебное дело», 2005 г. окончания
  • Клиническая ординатура по урологии, 2005 - 2007 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл по специальности «Урология», 2007 г.
  • Общее усовершенствование «Избранные вопросы урологии и андрологии», 2013 г.
  • Повышение квалификации по программе «Мужская сексуальная дисфункция», НИИ урологии им. Н.А.Лопаткина, г. Москва, 2015г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Санас
ул. Русская, 76
Первичный приём взрослых
Уролог-андролог
По запросу
Нефролог
По запросу
