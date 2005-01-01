Врачи
Шалаева Анна Константиновна
6.3
3
Шалаева Анна Константиновна
Нефролог
,
Уролог-андролог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМУ по специальности «Лечебное дело», 2005 г. окончания
Клиническая ординатура по урологии, 2005 - 2007 гг.
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл по специальности «Урология», 2007 г.
Общее усовершенствование «Избранные вопросы урологии и андрологии», 2013 г.
Повышение квалификации по программе «Мужская сексуальная дисфункция», НИИ урологии им. Н.А.Лопаткина, г. Москва, 2015г.
Профессиональная переподготовка по программе «Нефрология», г. Владивосток, 2015г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Санас
ул. Русская, 76
Первичный приём взрослых
Уролог-андролог
Нефролог
