Шахов Дмитрий Евгеньевич

Cертифицированный пластический хирург, специалист в области маммопластики, пластики тела и пластики лица. Выполняет все виды пластических операций: абдоминопластику, липосакцию, липофилинг, блефаропластику, тредлифтинг нитями АПТОС, фейслифтинг, отопластику, хейлопластку, но особое внимание уделяет пластике груди, берется за сложные случаи. Выполняет не только пластические, но и реконструктивные операции