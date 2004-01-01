  1. Главная
Шахманова Елена Яхвовна
6.0
0

Шахманова Елена Яхвовна

Рентгенолаборант, Медицинская сестра (брат)
Стаж 21 год
Информация о враче
Образование
  • Владивостокское базовое медицинское училище, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Тридент
ул. Калинина, 283А
