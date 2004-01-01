Врачи
Шахманова Елена Яхвовна
6.0
0
Шахманова Елена Яхвовна
Рентгенолаборант
,
Медицинская сестра (брат)
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокское базовое медицинское училище, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Тридент
ул. Калинина, 283А
0 отзывов
Оставить отзыв
