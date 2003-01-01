Врачи
Шахаева Светлана Юрьевна
6.9
3
Шахаева Светлана Юрьевна
Акушер-гинеколог
Стаж 21 год
Информация о враче
Образование
ВГМУ, лечебное дело, 2003 год
Курсы повышения квалификации
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрав России повышение квалификации по программе: ПК "Избранные вопросы акушерства и гинекологии"
Участие в ассоциациях
Российское общество акушеров-гинекологов
Международная Ассоциация акушеров-гинекологов и эндокринологов
Ассоциация гинекологов-эндокринологов России
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Владивостокского родильного дома №4
пр-т Острякова, 6
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
3 отзыва
