Шахаева Светлана Юрьевна
6.9
3

Акушер-гинеколог
Стаж 21 год
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, лечебное дело, 2003 год
Курсы повышения квалификации
  • ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрав России повышение квалификации по программе: ПК "Избранные вопросы акушерства и гинекологии"
Участие в ассоциациях
  • Российское общество акушеров-гинекологов
  • Международная Ассоциация акушеров-гинекологов и эндокринологов
  • Ассоциация гинекологов-эндокринологов России
Опыт работы

Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Владивостокского родильного дома №4
пр-т Острякова, 6
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
3 отзыва

