Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Шабалина Л. Н.
6.0
0
Шабалина Л. Н.
Стоматолог
,
Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинико-диагностический центр
ул. Уборевича, 22
Первичный приём взрослых
Стоматолог-гигиенист
По запросу
Стоматолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Пасечник
Юлия Олеговна
Стоматолог
,
Стоматолог-ортодонт
7.2
4
Записаться
Прошина
Ирина Рудольфовна
Стоматолог
6.0
0
Записаться
Парамонов
Виталий Борисович
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
8.9
13
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...