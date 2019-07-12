  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Сейидов Валерий Гамитович
Сейидов Валерий Гамитович
10
25

Сейидов Валерий Гамитович

Кардиолог, Врач функциональной диагностики, Аритмолог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова, г.Санкт-Петербург, Лечебное дело, 1986 г.
  • Военно-медицинский факультет при ЦИУВ г.Москва, ПП «Кардиоревматология», 1991 г.
  • ВГМУ, ПП «Функциональная диагностика», 2008 г.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • ФГБОУ ВО ТГМУ, ПК «Кардиология», 2019 г.
  • ФГБОУ ВО ТГМУ, ПК "Нарушение ритма и проводимости: диагностика, тактика ведения на различных этапах заболевания", 2017 г.
  • Российское медицинское общество по артериальной гипертонии, Европейское общество по артериальной гипертонии - Сертификат, курс школы кардиологов "Артериальная гипертония", 2017 г.
Еще 2
Участие в ассоциациях
  • Активный участник профессионального общества врачей кардиохирургов и кардиологов
Опыт работы
  • Начальник кафедры военно-морской терапии ВГМУ
  • Главный кардиолог, заведующий Кардиоревматологическим отделением, Военно-морской клинический госпиталь ТОФ
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
Здоровье
ул. Шилкинская, 4В
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
Аритмолог
По запросу
25 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи