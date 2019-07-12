Сейидов Валерий Гамитович

Специалист по диагностике и лечению заболеваний сердечно-сосудистой системы: ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, врожденных и приобретенных пороков сердца, нарушений ритма и проводимости сердца, патологии миокарда и т.д. Успешно занимается лечением больных со сложными нарушениями ритма, высокой артериальной гипертензией, сердечной недостаточностью, после коронарного шунтирования и ангиопластики, определяет показания и проводит подготовку к хирургическим методам лечения.