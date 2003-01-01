  1. Главная
Северинец Татьяна Александровна
6.2
1

Северинец Татьяна Александровна

Стоматолог-гигиенист
Стаж 18 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Базовый Медицинский Колледж, 2003-2006 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Стоматологическая помощь населению", 2013 г.
  • Лекционный семинар "Современные тенденции в стоматологии, советы и рекомендации для упрощения и повышения качества лечения", 2013 г.
  • Семинар "Использование современных технологий в профессиональной гигиене полости рта. Контроль качества", 2014 г.
Опыт работы
  • Зубной врач, стоматология "Элит", 2006-2007 г.
  • Стоматолог-гигиенист, George Dental Group, с 2007 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
George Group
пр-т Океанский, 41
Консультация взрослых
Стоматолог-гигиенист
По запросу
Консультация детей
Стоматолог-гигиенист
По запросу
1 отзыв

