Северинец Татьяна Александровна
Стаж 18 лет
Принимает детей
Проводит гигиеническую чистку зубов (удаление над- и поддесневых зубных отложений), фторирование зубов фторсодержащими препаратами, обучение правильной чистке зубов, рекомендации в выборе зубной щетки и пасты. Профессиональное отбеливание зубов по системе ZOOM 4.
Адреса и стоимость приёма
пр-т Океанский, 41
Консультация взрослых
Стоматолог-гигиенист
По запросу
Консультация детей
Стоматолог-гигиенист
По запросу
