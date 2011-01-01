  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Севастьянова Наталья Александровна
Севастьянова Наталья Александровна
6.0
0

Севастьянова Наталья Александровна

Фтизиатр, Заместитель главного врача
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2011 г.
  • Сертификат "Фтизиатрия", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Пятнадцатая, 2
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи