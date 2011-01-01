Врачи
Севастьянова Наталья Александровна
6.0
0
Севастьянова Наталья Александровна
Фтизиатр
,
Заместитель главного врача
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2011 г.
Сертификат "Фтизиатрия", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Пятнадцатая, 2
0 отзывов
Запись по телефону
