Серых Ольга Алексеевна
8.3
13

Серых Ольга Алексеевна

Андролог, Уролог
Стаж 31 год
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Андролог
По запросу
Уролог
По запросу
Асклепий
ул. Светланская, 113
Первичный приём взрослых
Андролог
По запросу
Уролог
По запросу
