Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Серик Надежда Алилентьевна
6.3
1
Серик Надежда Алилентьевна
Стоматолог
Стаж 44 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Ортодонтикс групп
ул. Станюковича, 52
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Шитихин
Кирилл Сергеевич
Стоматолог
,
Стоматолог-хирург
,
Зав. отделением
7.2
6
Записаться
Бочарников
Александр Александрович
Онколог
,
Стоматолог
,
Стоматолог-имплантолог
,
Челюстно-лицевой хирург
10
219
Записаться
Идрисова
Наталья Салиевна
Стоматолог
10
14
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...