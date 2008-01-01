  1. Главная
Сергеева Татьяна Николаевна
6.6
4

Сергеева Татьяна Николаевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 16 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет, 2008 г.
  • Интернатура по акушерству и гинекологии на базе МУЗ Краевой роддом № 3, 2009 г.
  • Специализация "Избранные вопросы акушерства и гинекологии" (ТГМУ), 2014 г.
Курсы повышения квалификации
  • Тематическое усовершенствование "Эндометриоз" г.Москва, 2016 г.
  • Тематическое усовершенствование "Кровотечения и контрацепция в гинекологии, безопасное прерывание беременности" г.Москва, 2016 г.
  • Мастер-класс на тему "Шейка матки, генитальные инфекции, гормоны. Особенности кольпоскопии", РАГИН, 2016 г.
Опыт работы
  • Дежурный врач, гинекологическое отделение ПККБ №1, 2012 г.
  • Врач акушер-гинеколог, Каменск-Шахтенская городская больница Ростовской области, 2013 г.
  • Акушер-гинеколог, МЦ "САНАС", с 2013 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Санас
ул. Стрелочная, 2А стр. 2
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
