Серебрякова Марина Федоровна
7.1
4
Серебрякова Марина Федоровна
Терапевт
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Владивостокский Государственный Медицинский Университет, специальность «Лечебное дело», 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
