  3. Серебрякова Марина Федоровна
Серебрякова Марина Федоровна
7.1
4

Терапевт
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный Медицинский Университет, специальность «Лечебное дело», 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
По запросу
4 отзыва

