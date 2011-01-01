Врачи
Владивостока
Серебрякова Евгения Александровна
6.9
3
Серебрякова Евгения Александровна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебное дело, 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Родильного дома №3
ул. Русская, 88
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
3 отзыва
