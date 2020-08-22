  1. Главная
Гавриленко Анастасия Владимировна
Гавриленко Анастасия Владимировна

Массажист, Косметик-эстетист, Инструктор по лечебной физкультуре
Стаж 12 лет
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Информация о враче
Образование
  • ДВФУ, Адаптивная физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
  • Владивостокский базовый медицинский колледж, квалификация "Медицинская сестра", 2012 - 2016 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Программа профессиональной переподготовки по специальности "Медицинский массаж", КГБПОУ "ВБМК", 2016 г.
  • Свидетельство РАНМ
  • Обучение по курсу "массаж лица Косметический", 22.08.2020 от Научно Производственной Организации" ПрофСпецЦентр"
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации "Альтус", 2010 - 2016 гг.
  • Частная практика
Адреса и стоимость приёма
Магия рук
Доступен вызов на дом
ул. Бородинская, 30
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
Центр лазерной косметологии Тисс
ул. Светланская, 51
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
Косметик-эстетист
По запросу
