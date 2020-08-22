Гавриленко Анастасия Владимировна
Стаж 12 лет
Принимает детей
Доступен вызов на дом
1. Детский (грудничковый) массаж до года. В процедуру входит массаж, гимнастика на плоскости, упражнения на фитболе. Цена: 1200 руб., массаж с выездом на дом 1500 руб.;
2. Массаж лица (Face Massage): сплэш-лифтинг , скульптурный, буккальный, миофасциальный. Цена: 2800р
3. Работа с костями черепа. Коррекция асимметрии лица. Цена: 3200р
4. Уходовые процедуры: Пилинги. Чистки лица. RF-лифтинг. Миостимуляция. (Цены на процедуры необходимо уточнять у специалиста);
5. Инъекционная косметология: Биоревитализация, Мезотерапия, Ботулинотерапия, Липолитики.(Цены на процедуры необходимо уточнять у специалиста);
6. БРТ диагностика (магнито биорезонансное тестирование) приборы "БиоТест" и "БиоСкан". Выявление патогенной микрофлоры и коррекция психосамотических растройств прибором "БиоСкан" (стрессы, апатия, депресия, страхи). Тестирование организма 3000 руб., коррекция психосамотических состояний 500 руб.;
2. Массаж лица (Face Massage): сплэш-лифтинг , скульптурный, буккальный, миофасциальный. Цена: 2800р
3. Работа с костями черепа. Коррекция асимметрии лица. Цена: 3200р
4. Уходовые процедуры: Пилинги. Чистки лица. RF-лифтинг. Миостимуляция. (Цены на процедуры необходимо уточнять у специалиста);
5. Инъекционная косметология: Биоревитализация, Мезотерапия, Ботулинотерапия, Липолитики.(Цены на процедуры необходимо уточнять у специалиста);
6. БРТ диагностика (магнито биорезонансное тестирование) приборы "БиоТест" и "БиоСкан". Выявление патогенной микрофлоры и коррекция психосамотических растройств прибором "БиоСкан" (стрессы, апатия, депресия, страхи). Тестирование организма 3000 руб., коррекция психосамотических состояний 500 руб.;
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
Доступен вызов на дом
ул. Бородинская, 30
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
ул. Светланская, 51
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
Косметик-эстетист
По запросу
Загрузка комментариев...