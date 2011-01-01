Врачи
Сердюк Елена Дмитриевна
6.0
0
Сердюк Елена Дмитриевна
Эндокринолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1991 г. окончания
Интернатура по специальности "Морская медицина", 1991-1992 гг.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Эндокринология", ВГМУ, 2011 г.
Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье", ТГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 4
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
